Звезда реалити-шоу стала первой женщиной с 300 млн подписчиками в Instagram

Звезда реалити-шоу из семейства Кардашьян Кайли Дженнер стала первой женщиной и третьим человеком в мире, набравшим 300 млн подписчиков наряду с Криштиану Роналду и Лионелем Месси. По популярности она обошла Ариану Гранде, Селену Гомес и Дуэйна Джонсона.

Кайли Дженнер стала первой женщиной, набравшей 300 млн подписчиков в Instagram. При этом не менее звездной сестре Кайли Ким Кардашьян цифра в 300 млн пока не покорилась: у нее 278 млн подписчиков. Аккаунт Кайли Дженнер — один из самых популярных в соцсети наряду со страницами Криштиану Роналду (389 млн подписчиков) и Лионеля Месси (300 млн), сообщает Hypebae.

Лидером соцсети по количеству подписчиков остается оригинальный аккаунт Instagram (490 млн).

После Роналду, Дженнер и Месси самым популярными персонами числятся Ариана Гранде, Селена Гомес и Дуэйн Джонсон (по 289 млн подписчиков у каждого).

Примечательно, что Дженнер дошла до такой высокой отметки, практически не делясь контентом в Instagram последние два месяца: за это время в ленте Кайли появилось всего три фотографии.

В сентябре 2021 года Дженнер опубликовала 90-секундное видео и рассказала, что ждет второго ребенка вместе со своим гражданским мужем — рэпером Трэвисом Скоттом. В феврале 2018 году у пары родился первенец, дочь Сторми.

24-летняя Кайли Дженнер — актриса, супермодель и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян». В 2015 году Дженнер основала бьюти-компанию Kylie Cosmetics. В 2019 году Forbes оценил ее состояние в $1 млрд, но вскоре исключил из списка миллиардеров из-за того, что в течение нескольких лет Дженнер завышала масштабы бизнеса. Однако даже после этого звезда по-прежнему остается одной из самых богатых женщин в США.