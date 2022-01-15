В Украину едет глава МИД Канады

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на следующей неделе посетит Украину, сообщает телеканал СВС со ссылкой на заявление для прессы.
В офисе Жоли заявили, что поездка призвана «подтвердить непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины».
Отмечается, что запланированы встречи главы МИД Канады с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной.
Ожидается также, что Жоли посетит канадских военных в Украине.
Как известно, в Украине в рамках военной тренировочной миссии UNIFIER находятся 200 канадских военнослужащих, которые базируются в Яворове (Львовская область).
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