В РФ назвали условие для увеличения поставок газа в Европу

Россия может увеличить поставки газа в Европу, но для этого нужны долгосрочные контракты, заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире местного телевидения.

«Мы можем поставлять больше газа, у нас огромные ресурсы, но любая добыча — это инвестиционный проект, который требует времени, чтобы проект окупился и привлечь инвестиции. ...Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которую используют такие энергоносители», — сказал Новак.

Он подчеркнул, что в прошлом году Россия выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам.

Вице-премьер в эфире телеканала прокомментировал слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, который обвинил «Газпром» в энергетическом кризисе в Европе. Вице-премьер заявил, что МЭА пытается «переложить с больной головы на здоровую» проблемы европейских потребителей. «Никакой здесь, безусловно, вины нет ни „Газпрома“, ни вообще России», — подчеркнул он.

Причиной кризиса он назвал «недальновидную политику Евросоюза», который в последние годы отказывался от долгосрочных контрактов.

В сентябре предположение о влиянии «Газпрома» на ситуацию с целью ускорить запуск «Северного потока-2» высказывали в Европарламенте.

Осенью 2021 года биржевые цены на газ в Европе достигали $1900 за 1 тыс. куб м. В качестве причин аналитики указывали дефицит запасов в европейских хранилищах, высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии, неопределенность вокруг газопровода «Северный поток-2» и аномальные холода. 21 декабря спотовые цены достигли рекордных $2190,4, после чего цена стала снижаться и 30 декабря составила $1020.

14 января цены выросли более чем на 10% и превысили отметку в $1,1 тыс.