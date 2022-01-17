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В Украине за сутки чуть более 5000 новых случаев СOVID-19

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В Украине за сутки чуть более 5000 новых случаев СOVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 5 072 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 2 520 человек, 78 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 16 января в Украине: зафиксировано 5 072 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 407, медработников — 72); 23 286 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 8034 человека, вторую дозу — 10930 человек, дополнительную дозу получили 105 человек, бустерную дозу — 4217 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 1 213 человек; летальных исходов — 78; выздоровело — 2 520 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 16 января за сутки выявили 6 379 новых случаев заболевания СOVID-19, 15 января за сутки выявили 10 569 новых случаев заболевания Сovid-19, 14 января выявили 10 476 новых случаев заболевания.

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За все время пандемии в Украине: заболело — 3 759 530 человек; выздоровело — 3 556 162 человека; летальных исходов — 98 361.

С начала вакцинальной кампании привито 14 993 077 человек, из них получили первую дозу — 14 993 075 человек, получили две дозы — 14 270 520 человек, получили дополнительную дозу — 9 617 человек, бустерную дозу — 99 165 человек. В общей сложности проведено 29 372 377 прививок.

коронавирус
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