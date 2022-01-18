Российский рынок акций обвалился по итогам торгов

Российский рынок акций во вторник продемонстрировал сильнейшее падение с начала пандемии в 2020 году, обвалившись по индексу Мосбиржи на 6,5%, по РТС — на 7,29%, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 6,5% — до 3328,94 пункта, долларовый индекс РТС — на 7,29%, до 1367,45 пункта. Это максимальное падение с 12 марта 2020 года, когда на фоне панического обвала мировых рынков из-за пандемии коронавируса индекс Мосбиржи обвалился на 8,28%, РТС — на 11,03% — близко к антирекорду по величине падения за много лет.
Во вторник в течение дневных торгов индекс Мосбиржи максимально падал на 7,4% — до 3297,12 пункта, обновив минимум с 1 февраля 2021 года, а долларовый РТС — на 8,1%, до 1355,45 пункта — минимума с 23 декабря 2020 года.
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