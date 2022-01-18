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США не считают, что переговоры с Россией провалились

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США не считают, что переговоры с Россией провалились

Соединенные Штаты не считают, что переговоры по вопросам безопасности с Россией закончились провалом. Об этом заявила во вторник постоянный представитель США при ООН Линда-Томас Гринфилд в онлайн-интервью газете The Washington Post.

«Я не считаю, что переговоры провалились, мы продолжаем работать с Россией. Как вы видели, сегодня утром госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Так что мы разговариваем с Россией, но также и очень внимательно наблюдаем за их действиями», — сказала она.

Американский дипломат также не согласилась с оценкой, что переговоры зашли в тупик. «Мы не собираемся сдаваться, пока они не начнут агрессивные действия», — добавила она.

По словам Гринфилд, Соединенные Штаты провели переговоры со своими партнерами в ООН относительно возможных действий, которые могут быть предприняты в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

«Если Россия совершит вторжение на Украину, это будет атакой на устав ООН. ...Мы будем действовать в том числе и по линии Совбеза, Россия должна быть к этому готова. Мы уже провели в Нью-Йорке обсуждения с рядом коллег и союзников», — сказала она.

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США также обеспокоены проведением совместных российско-белорусских военных учений на территории Беларуси на фоне напряженной обстановки вокруг Украины, заявила Гринфилд.

«Мы обеспокоены этими учениями, — утверждала она. — Но мы также обеспокоены наращиванием войск РФ на границе с Украиной. Это говорит об агрессивной позиции России по отношению к Украине».

«Дело не в каких-то конкретных отдельных действиях, а в совокупности действий и их интенсивности. Это вызывает нашу обеспокоенность», — добавила Гринфилд.

Россия, США
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