В Украине зафиксирован резкий рост числа новых заражений COVID-19

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 12 815 человек, а умерли — 163. Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской, Львовской областях и в Киеве.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Днем ранее, 18 января за сутки выявили 8 558 новых случаев заболевания СOVID-19, 17 января за сутки выявили 5 072 новых случая заболевания СOVID-19, 16 января за сутки выявили 6 379 новых случаев заболевания СOVID-19, 15 января за сутки выявили 10 569 новых случаев заболевания.

За вчера в Украине за сутки госпитализировали 2401 человека; летальных случаев — 163; выздоровели — 5 413 человек. Протестировали методом ПЦР — 50 298 человек, методом ИФА — 6290, экспресс-тестами — 41 056.

Больше всего новых случаев за сутки в Ивано-Франковской области (1575), Киеве (1268), Львовской области (956).

За все время пандемии в Украине заболели — 3 780 903 человека; выздоровели — 3 567 336 человек; летальных исходов — 98 712.