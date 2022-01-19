SpaceX в десятый раз запустила одну и ту же ракету

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 49 спутников системы Starlink. Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.
Запуск ракеты произошел 18 января в 21:02 по времени Восточного побережья США (19 января 4:02 по Киеву). «Falcon 9 запустил 49 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту со стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре Кеннеди во Флориде», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что миссия стала уже десятой для этой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Прежде она уже семь раз выводила на орбиту спутники Starlink, а также GPS III-3, Turksat 5A, Transporter-2.
Позднее в SpaceX сообщили, что спутники развернуты, а первая ступень ракеты успешно приземлилась.
Starlink — проект по созданию системы спутников, целью которой является обеспечение глобального доступа к высокоскоростному интернету. Спутники развертывают на орбите высотой 550 км, компания намерена к середине 2020-х годов вывести порядка 12 тыс. таких аппаратов.
Всего SpaceX запустила 2042 спутника, однако не все они функционируют или находятся на необходимой орбите. По подсчетам аналитика космических полетов Джонатана Макдауэлла, сейчас на орбите находятся 1879 спутников Starlink, из них на заданной орбите — лишь 1495. В середине января глава SpaceX Илон Маск говорил, что активны 1469 запущенных спутников Starlink, 272 спутника двигаются на заданные орбиты.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016