Талибы считают, что выполнили все условия для признания легитимности их правительства

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» выполнило все условия для признания легитимности сформированного им временного правительства. Об этом заявил в среду председатель кабмина талибов Мохаммад Хасан Ахунд в ходе проходящей в Кабуле конференции по экономике.
«Исламский эмират выполнил все условия, достаточные для признания легитимности системы», — сказал Ахунд, слова которого привел заместитель министра информации и культуры в правительстве талибов Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter.
Ахунд также призвал страны мира признать сформированное радикалами правительство и оказать поддержку афганскому народу.
Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной прошлого года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.
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