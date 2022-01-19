Связанную с дочерью Назарбаева компанию лишили источника доходов

Правительство Казахстана возложило на государственную компанию «Жасыл даму» функции оператора утилизационных платежей, которые ранее выполняла частная «Оператор РОП», сообщается на сайте кабинета министров. Компанию связывают с одной из дочерей бывшего президента Алией Назарбаевой.
«Деятельность ТОО «Оператор РОП» в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами прекращена. Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, переданы в собственность государства», — говорится в сообщении.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов и беспорядков в стране поручил принять меры в отношении ТОО «Оператор РОП» «по прекращению утилизационного сбора и распоряжения утилизационным сбором», этим, по его мнению, должна заниматься государственная организация, как за рубежом. Токаев предложил пересмотреть и ставки самих сборов.
«Оператор РОП» занималась организацией сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов, утилизационными платежами. Сбор взимается с автопроизводителей, официальных импортеров и частных лиц, ввозящих в страну автомобили.
Накануне Назарбаев впервые после январских протестов и публикаций об отъезде из страны обратился к гражданам Казахстана. Он заявил, что Токаев обладает всей полнотой власти, конфликта в элитах нет. Самого себя в обращении к гражданам Назарбаев назвал пенсионером отметив, что еще в 2019-м передал полномочия Токаеву.
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