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У Назарбаева нашли активов на 8 млрд долларов

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У Назарбаева нашли активов на 8 млрд долларов

Бывший президент Казахстана и бывший глава Совета безопасности страны Нурсултан Назарбаев владеет банками, отелями, телеканалами и другими активами на миллиарды долларов через сеть благотворительных фондов. Об этом говорится в обнародованном в среду, 19 января, совместном расследовании, проведенном Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), казахстанским изданием «Vласть» и кыргызским изданием Kloop.

В расследовании утверждается, что Назарбаев, еще будучи президентом, создал четыре частных благотворительных фонда с похожими названиями и непрозрачной отчетностью и продолжает негласно управлять ими по сей день. Формально фонды занимаются благотворительностью — популяризуют казахский язык и отправляют детям подарки, но помимо этого, они управляют крупными активами, фактически принадлежащими Назарбаеву.

Среди этих активов — банки, телеканалы, отели, частный самолет стоимостью свыше 100 миллионов долларов, поле для гольфа, отели, миллиарды долларов наличными. «Среди менее примечательных объектов — складские помещения, макаронная фабрика. Какое-то время в этом списке была даже компания по благоустройству территории», — отмечают авторы расследования.

Как выяснили журналисты, «Назарбаев Фонд», официально занимающийся поддержкой образования, владеет контрольным пакетом акций компании Jusan Technologies, которой, в свою очередь, принадлежат онлайн-магазины в Казахстане и России, мобильные операторы Kcell и Jusan Mobile, компании-дистрибьюторы продуктов питания, торговые центры в Нур-Султане и Костанае, брокерские компании. Активы компании оцениваются в 7,8 млрд долларов.

Частный самолет Airbus ACJ320neo, который называют «летающим пентхаусом», приобрел другой фонд, созданный елбасы — «Фонд Нурсултана Назарбаева». В настоящее время воздушное судно состоит во флоте Berkut Air — государственной авиакомпании Казахстана, находящейся в подчинении у Управления делами президента.

Пресс-секретарь Назарбаева отказался комментировать информацию об имуществе бывшего президента. В трех фондах запросы проигнорировали, а в четвертом сказали, что активы не приносят прибыли политику.

Нурсултан Назарбаев правил Казахстаном до 2019 года, после чего передал президентские полномочия Касым-Жомарту Токаеву, а сам занял на пожизненный срок пост главы могущественного Совета безопасности. На фоне массовых протестов и беспорядков, вспыхнувших в Казахстане в начале января, Токаев освободил политика от занимаемой должности.

Назарбаев выступил с видеообращением к народу лишь 18 января. Он заявил, что январские протесты и беспорядки стали «атакой на Казахстан» с целью разрушить «устои государства». Назарбаев объявил, что Токаев обладает всей полнотой власти в стране, является председателем Совбеза и в скором времени будет избран председателем правящей партии «Нур Отан». Внеочередной съезд «Нур Отан» в онлайн-формате запланирован на 28 января.

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Нижняя палата парламента Казахстана — мажилис — 19 января одобрила законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).

В первые дни после массовых волнений в Казахстане в отставку с руководящих постов в государственных и коммерческих структурах ушел целый ряд родственников Назарбаева.

Нурсултан Назарбаев
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