В РФ пригрозили «серьезными решениями» в случае разочарования ответом США

Россия будет вынуждена принять серьезные политические решения, если ее не устроит ответ США на предложения в отношении «гарантий безопасности», заявил в эфире телеканала «Россия 24» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я не хотел бы предвосхищать то, что может происходить в ближайшее время, по причине того, что пока формального письменного ответа со стороны США и НАТО на наши предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, то тогда придется принимать серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны», — сказал российский дипломат.
При этом он заявил, что Россия не хочет конфликта, ни на кого не нападает и никому не угрожает, «а лишь стремится защитить собственные интересы».
В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в Женеве обсудили предложенные Москвой проекты.
После встречи Блинкен заявил, что США не поступятся перед Россией своими фундаментальными принципами, включая политику открытых дверей НАТО. Также он пригрозил Москве жестким ответом в случае агрессии против Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016