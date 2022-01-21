В РФ пригрозили «серьезными решениями» в случае разочарования ответом США

Россия будет вынуждена принять серьезные политические решения, если ее не устроит ответ США на предложения в отношении «гарантий безопасности», заявил в эфире телеканала «Россия 24» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я не хотел бы предвосхищать то, что может происходить в ближайшее время, по причине того, что пока формального письменного ответа со стороны США и НАТО на наши предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, то тогда придется принимать серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны», — сказал российский дипломат.

При этом он заявил, что Россия не хочет конфликта, ни на кого не нападает и никому не угрожает, «а лишь стремится защитить собственные интересы».

В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в Женеве обсудили предложенные Москвой проекты.

После встречи Блинкен заявил, что США не поступятся перед Россией своими фундаментальными принципами, включая политику открытых дверей НАТО. Также он пригрозил Москве жестким ответом в случае агрессии против Украины.