Войти
Зеленский выступил за введение санкций против России до начала вторжения
дружба народов
Зеленский выступил за введение санкций против России до начала вторжения
Глава МИД Венгрии заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС и НАТО
позиция
Глава МИД Венгрии заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС и НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Лавров сообщил о реакции США по «гарантиям безопасности»

169
Лавров сообщил о реакции США по «гарантиям безопасности»

Российская сторона в ходе встречи в Женеве услышала предварительную устную реакцию на предложенные США и НАТО проекты по гарантиям безопасности. Об этом по итогам встрече с Госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РБК.

«Реакция была предварительной, нас об этом предупредили. Она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами в наш адрес, ответы на которые помогут американской стороне подготовить письменную реакцию на наши письменные проекты по договору с США и по соглашению с НАТО», — сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что опыт общения с западными партнерами «изобилует примерами, когда что-то обещалось, но не выполнялось», однако стороны выразили удовлетворение прошедшими переговорами.

«Энтони Блинкен сказал мне, что удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, который поможет им на следующей неделе... представить нам письменную реакцию про гарантиям безопасности», — заключил глава российского МИДа.

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве продолжались 1,5 часа вместо планируемых 2-х.

Читайте также: Morgan Stanley спрогнозировал рост цены нефти до $100

Россия в середине декабря 2021 г. выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах — Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.

Состоялись уже три встречи по тематике: переговоры межведомственных делегаций РФ и США в Женеве 10 января, дискуссии по линии НАТО в Брюсселе 12 января и дискуссии в ОБСЕ, которые состоялись в Вене 13 января.

США, Сергей Лавров
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 21 января 2022
Четверг, 20 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016