Лавров сообщил о реакции США по «гарантиям безопасности»

Российская сторона в ходе встречи в Женеве услышала предварительную устную реакцию на предложенные США и НАТО проекты по гарантиям безопасности. Об этом по итогам встрече с Госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РБК.
«Реакция была предварительной, нас об этом предупредили. Она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами в наш адрес, ответы на которые помогут американской стороне подготовить письменную реакцию на наши письменные проекты по договору с США и по соглашению с НАТО», — сказал Лавров.
Он также подчеркнул, что опыт общения с западными партнерами «изобилует примерами, когда что-то обещалось, но не выполнялось», однако стороны выразили удовлетворение прошедшими переговорами.
«Энтони Блинкен сказал мне, что удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, который поможет им на следующей неделе... представить нам письменную реакцию про гарантиям безопасности», — заключил глава российского МИДа.
Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве продолжались 1,5 часа вместо планируемых 2-х.
Россия в середине декабря 2021 г. выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах — Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.
Состоялись уже три встречи по тематике: переговоры межведомственных делегаций РФ и США в Женеве 10 января, дискуссии по линии НАТО в Брюсселе 12 января и дискуссии в ОБСЕ, которые состоялись в Вене 13 января.
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