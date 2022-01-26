Германия предоставит Украине 5 тысяч военных касок

Германия предоставит Украине 5 тыс. военных касок. Об этом, как передает агентство DPA, сообщила в среду министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

По информации агентства, политик объявила о таком шаге на заседании комитета Бундестага по обороне.

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ «ясных сигналов» в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в «предательстве друзей».

«В Польше и других восточноевропейских странах многие задаются вопросом, в какую игру, собственно говоря, играет Германия в украинском конфликте», — заявил ранее в понедельник заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью агентству ДПА. Берлин до сих пор блокирует передачу Эстонией произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30.