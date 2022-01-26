Войти
Зеленский работает над встречей лидеров Нормандского формата
мирный процесс
Зеленский работает над встречей лидеров Нормандского формата
С марта правительство проиндексирует пенсии
официально
С марта правительство проиндексирует пенсии

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

соседи
RSS

Советского разведчика Рихарда Зорге могут перезахоронить в России

331
Советского разведчика Рихарда Зорге могут перезахоронить в России

Москва добивается от Токио решения вопроса с захоронением советского разведчика Рихарда Зорге, работавшего во времена Второй мировой войны в Японии. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом он добавил, что существует инициатива перезахоронения Зорге в России.

«Мы добиваемся от наших японских соседей окончательного, позитивного решения вопроса с захоронением Рихарда Зорге. Там есть такой, необычный аспект, есть инициатива перезахоронить его на нашей территории, на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды», — сказал чиновник, которого цитируют российские СМИ.

По словам Лаврова, сохранность могилы Зорге одно время находилась под угрозой, однако российское посольство приняло активное участие в ее спасении.

Ранее посольство РФ в Токио получило права на могилу разведчика после смерти родственников его гражданской жены.

Напомним, что по заданию советской военной разведки немецкий коммунист Зорге прибыл в Японию в 1933 году и создал эффективную сеть сбора информации. Он пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио и сумел наладить получение секретных сведений из высших кругов японских властей.

Читайте также: Правительство намерено разрешить платить «тысячей Зеленского» за коммунальные услуги

Под своими позывными «Рамзай» и «Инсон» он, в частности, одним из первых сообщил о примерном времени готовившегося нападения Германии на СССР. Еще большую ценность имели переданные им сведения о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза в 1941 году. По мнению историков, это внесло немалый вклад в победу советских войск под Москвой. Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов его приговорили к смертной казни через повешение, которая состоялась 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Россия, Вторая мировая война, Рихард Зорге
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 26 января 2022
Вторник, 25 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016