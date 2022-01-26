Советского разведчика Рихарда Зорге могут перезахоронить в России

Москва добивается от Токио решения вопроса с захоронением советского разведчика Рихарда Зорге, работавшего во времена Второй мировой войны в Японии. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом он добавил, что существует инициатива перезахоронения Зорге в России.
«Мы добиваемся от наших японских соседей окончательного, позитивного решения вопроса с захоронением Рихарда Зорге. Там есть такой, необычный аспект, есть инициатива перезахоронить его на нашей территории, на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды», — сказал чиновник, которого цитируют российские СМИ.
По словам Лаврова, сохранность могилы Зорге одно время находилась под угрозой, однако российское посольство приняло активное участие в ее спасении.
Ранее посольство РФ в Токио получило права на могилу разведчика после смерти родственников его гражданской жены.
Напомним, что по заданию советской военной разведки немецкий коммунист Зорге прибыл в Японию в 1933 году и создал эффективную сеть сбора информации. Он пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио и сумел наладить получение секретных сведений из высших кругов японских властей.
Под своими позывными «Рамзай» и «Инсон» он, в частности, одним из первых сообщил о примерном времени готовившегося нападения Германии на СССР. Еще большую ценность имели переданные им сведения о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза в 1941 году. По мнению историков, это внесло немалый вклад в победу советских войск под Москвой. Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов его приговорили к смертной казни через повешение, которая состоялась 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
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