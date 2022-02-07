Украина и Германия нашли точки соприкосновения в вопросе поставок оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, что Германия может и намерена сделать для поддержки Украины в сфере обороны и безопасности.
«Что касается вопроса оружия, то да, безусловно, мы об этом говорили. Как же мы не могли об этом не говорить? Но очень важно, что сегодня мы, скажу дипломатично, сегодня мы говорили не только о том, что Германия не может сделать по тем или иным причинам, но и о том, что Германия может сделать и то, что она намерена сделать для поддержки Украины конкретно в сфере обороны и безопасности», — сказал Кулеба на пресс-конференции с Бербок в Киеве в понедельник.
Он подчеркнул, что министры имели откровенный разговор по этому вопросу.
«У нас действительно тут позиции отличаются. Но наша задача с Анналеной заключается не в том, чтобы ругаться, а в том, чтобы искать точки соприкосновения и решения. Думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ждать шага немецкого правительства», — указал Кулеба.
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