Германия начала поставки оружия в Украину

Кабинет министров ФРГ решил направить Украине противотанковое оружие и «Стингеры», заявил в субботу официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

«Федеральное правительство сегодня (в субботу) решило для поддержки украинских вооруженных сил направить 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа „Стингер“ из запаса бундесвера. Оружие будет направлено в Украину так скоро, как это будет возможно», — заявил он.

Также СМИ сообщают, что ФРГ разрешила Нидерландам отправить в Украину 400 единиц противотанкового оружия немецкого производства, также разрешение на поставки гаубиц производства ГДР получила Эстония. Об этом сообщило в субботу агентство DPA.

Ранее Германия отказывалась поставлять в Украину летальное оружие сама и не одобряла такие поставки через третьи страны.

До сих пор ФРГ одобрила лишь передачу 5 тыс. касок украинской армии.