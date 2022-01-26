СМИ узнали мнение НАТО о требованиях России по безопасности

Североатлантический альянс заканчивает подготовку письменного ответа на предложения Москвы по безопасности в Европе, сообщает AFP со ссылкой на источник.
В НАТО считают, что многие предложения, сформулированные российской стороной, являются «неприемлемыми либо нереалистичными».
«Многие из российских требований неприемлемы или нереалистичны, но в ответе определен ряд вопросов, по которым можно работать над их проблемами», — заявил агентству западный дипломат.
«Вопрос в том, действительно ли это то, чего хотят русские», — уточнил собеседник агентства.
Ранее заммнистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что в устной форме Москва уже получила ответы на некоторые свои предложения. Формулировки Грушко совпадают с теми, которые использовал источник AFP.
«Мы уже получили некоторые ответы на наши вопросы, пока в устной форме. Но нам хочется знать, почему наши предложения неприемлемы», — сказал дипломат.
Грушко отметил, что Россия, получив ответы США, внимательно их изучит и после этого определит свои дальнейшие шаги.
Напомним, что среди требований РФ — невступление Украины в НАТО.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016