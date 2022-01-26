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СМИ узнали мнение НАТО о требованиях России по безопасности

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СМИ узнали мнение НАТО о требованиях России по безопасности

Североатлантический альянс заканчивает подготовку письменного ответа на предложения Москвы по безопасности в Европе, сообщает AFP со ссылкой на источник.

В НАТО считают, что многие предложения, сформулированные российской стороной, являются «неприемлемыми либо нереалистичными».

«Многие из российских требований неприемлемы или нереалистичны, но в ответе определен ряд вопросов, по которым можно работать над их проблемами», — заявил агентству западный дипломат.

«Вопрос в том, действительно ли это то, чего хотят русские», — уточнил собеседник агентства.

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Ранее заммнистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что в устной форме Москва уже получила ответы на некоторые свои предложения. Формулировки Грушко совпадают с теми, которые использовал источник AFP.

«Мы уже получили некоторые ответы на наши вопросы, пока в устной форме. Но нам хочется знать, почему наши предложения неприемлемы», — сказал дипломат.

Грушко отметил, что Россия, получив ответы США, внимательно их изучит и после этого определит свои дальнейшие шаги.

Напомним, что среди требований РФ — невступление Украины в НАТО.

НАТО, отношения с Россией
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Среда, 26 января 2022
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