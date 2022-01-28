Рассмотрение апелляции по делу Порошенко перенесли

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение дела бывшего президента Украины Петра Порошенко. Апелляции рассмотрят 11 февраля.

«Направлен запрос в Печерский районный суд о том, чтобы направили в апелляционный суд материалы уголовного производства. По состоянию на сейчас материалы уголовного производства из Печерского районного суда в Киевский апелляционный суд не поступили по причинам, которые не зависят от коллегии судей», — сказал председательствующий судья коллегии апелляционного суда.

В связи с этим коллегия судей заявила о невозможности проведения апелляционного рассмотрения на заседании в пятницу.

«Коллегия судей снимает данное дело с апелляционного рассмотрения и определяет новую дату и время судебного заседания — 11 февраля 2022 году в 11:00», — добавил он.

На момент оглашения о переносе заседания участника процесса отсутствовали в зале заседания.

Отметим, Порошенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

Печерский районный суд Киева ранее избрал Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Это решение обжалуют и защита и обвинение.