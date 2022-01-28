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Кабмин ФРГ снова заявил, что не будет поставлять летальное оружие в Украину

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Кабмин ФРГ снова заявил, что не будет поставлять летальное оружие в Украину

Поставка Германией летального оружия в Украину исключена в связи с позицией правительства ФРГ, согласно которой экспорт вооружений в кризисные регионы невозможен. Об этом заявил в пятницу журналистам на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«В принципе действует правило: в кризисные районы — нет. Мы ясно исключили поставки летального оружия, в том числе в Украину», — сказал он.

По словам Хебештрайта, конфликт в Украине можно урегулировать только дипломатическим путем, важно не впадать в «логику войны».

«Принципиальная позиция, которую разделяет весь западный мир, заключается в убеждении, что нет военного решения», — сказал он, снова заявив, что любая агрессия против Украины будет иметь для Москвы политические и экономические последствия. «Есть ясное требование к России — внести вклад в деэскалацию», — утверждал Хебештрайт.

«Мы должны следить за тем, чтобы не впасть в логику войны», — сказал он. По его словам, такой подход, включая дискуссии о поставках оружия Киеву, не приведет к решению.

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В среду министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о том, что Германия предоставит Украине 5 тыс. военных касок. Представитель ее ведомства подтвердил эту информацию, уточнив, что запрос украинской стороны поступил «несколько дней назад». Тем не менее в министерстве пока не могут сказать о сроках поставок. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отметил, что жест Берлина имеет лишь символическое значение. Агентству DPA он заявил, что «это лишь капля в море, это не утешение».

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок.

ФРГ, военная помощь
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