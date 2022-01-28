В НАТО подтвердили отсутствие у России планов по вторжению в Украину

Россия не планирует вторжение в Украину, и в этом уверены в НАТО, информирует Euractiv. По данным СМИ, в Альянсе понимают, что для начала наступления РФ нужно стянуть к нашим границам на много больше военных.
«Чтобы вторгнуться в такую большую страну с такими вооруженными силами (такими как в Украине, — ред.), вам нужны военные возможности, отличные от тех, которые развернуты в настоящее время», — отметил источник в НАТО.
В Альянсе напомнили об отсутствии прав вмешиваться в ситуацию, поскольку Украина не является членом НАТО. Однако все бы изменилось, если бы такого рода опасность затронула любую другую страну, которая является членом организации.
«Если Россия допустит ошибку, напав на государство-член НАТО, у нас будет третья мировая война», — подчеркнул источник.
При этом в Альянсе не забывают о статусе Украины как партнера с повышенными возможностями. Именно поэтому НАТО сможет ввести санкции против РФ в случае вероятного вторжения.
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