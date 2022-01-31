В ООН заявили об убийствах в Афганистане бывших чиновников

По данным ООН, боевики захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» убили более ста чиновников свергнутого правительства и сотрудничавших с международной миссией афганцев. «Несмотря на заявление генеральной амнистии» для сотрудников правительства и международных сил ООН получила «заслуживающие доверия доказательства убийств» и похищений с применением силы, сообщило в воскресенье, 30 января, агентство AFP со ссылкой на доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В документе отмечается, что более чем две трети этих убийств были совершены вне судебных решений фактическими властями Афганистана и их союзниками.

Кроме того, сообщается о продолжающихся в Афганистане нападениях, пытках, запугивании, арестах и убийствах правозащитников и сотрудников СМИ. Кроме того, талибы жестко пресекают мирные протесты и лишают женщин и девочек доступа к образованию и трудовой деятельности, указывается в докладе. Данные ООН получены через сотрудников миссии по содействию Афганистану.

Напомним, что радикальное исламистское движение «Талибан», находившееся у власти в Афганистане с 1996 по 2011 годы, на фоне вывода войск НАТО летом 2021 года захватывало все больше регионов страны, во многих случаях не встречая сопротивления. Президент Исламской Республики Ашраф Гани покинул страну. В сентябре талибы объявили об установлении контроля над всем Афганистаном и о создании переходного правительства. Легитимность правительства талибов не признает ни одна страна в мире.

После захвата власти «Талибаном» в Афганистане нарастает гуманитарный кризис. По данным ООН, более половины населения этой зимой страдает от голода. Иностранная гуманитарная помощь, составлявшая около 80 процентов бюджета страны, заморожена после возвращения талибов.