Москва намекала Европе, что может прекратить поставки газа

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что получал сигналы о готовности России прекратить поставки газа в Европу.

«Да, такие знаки были. И это нас и беспокоило. Но пока все ограничивается словами и намерениями», — сказал Боррель в интервью телеканалу «Дождь», отвечая на соответствующий вопрос.

Глава европейской дипломатии отметил, что заверения России о том, что поставки энергоресурсов будут гарантированы, и происходящее вокруг Украины никак не отразится на поставках газа, «это хорошие новости».

«Но к настоящему времени, даже если Россия говорит, что строго выполняет свои обязательства, она не увеличила поставки газа в момент, когда рынок напряжен, когда цены крайне высоки, и когда можно было бы ожидать, что основной поставщик приоткроет свои хранилища, чтобы успокоить рынок. До сегодняшнего дня этого не произошло», — сказал Боррель.

«Но если Россия говорит, что не собирается использовать газ как оружие, мы будем очень рады», — добавил он.