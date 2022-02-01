Блинкен и Лавров поговорили про российские предложения по безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили ответ США на российские предложения по безопасности, сообщил Госдеп.

Отмечается, что Блинкен призывал РФ к немедленной деэскалации вокруг Украины. Глава Госдепа подчеркнул, что вторжение РФ в Украину приведет к серьезным последствиям для Москвы.

«Госсекретарь призвал к немедленной российской деэскалации и отводу войск и снаряжения от границ Украины. Он подчеркнул, что дальнейшее вторжение в Украину будет встречено быстрыми и суровыми последствиями, призвал Россию следовать по дипломатическому пути», — сказано в пресс-релизе.

Госсекретарь США в разговоре с главой МИД РФ подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также «праву всех стран определять свою внешнюю политику и альянсы».

Также Блинкен заявил, что США готовы продолжать «субстантивный диалог» с Россией по вопросам безопасности.

«Госсекретарь подчеркнул готовность США как на двусторонней основе, так и вместе с союзниками и партнерами продолжить субстантивный диалог с Россией по взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности», — говорится в релизе Госдепа.

США намерены вести такой диалог в полной координации со своими партнерами и союзниками, подчеркнули в Вашингтоне.