Пластинчатый теплообменник: особенности, применение, преимущества

Пластинчатые теплообменники используются для передачи тепловой энергии от горячей среды к холодной с помощью специальных гофрированных пластин. Они представляют собой одну конструкцию с обвязной арматурой. Устройство относится к рекуперативному теплообменному аппарату. Работает через контактную пластину без смешивания.

Все приборы такого типа функционируют по одному и тому же принципу. Подаваемые ко входам теплоносители протекают по пластинчатому внутреннему контуру агрегата. В процессе нагреваемая среда получает тепло от горячего теплоносителя и уже с измененной температурой поступает туда, куда нужно. Так осуществляется водоснабжение, работают системы вентиляции, отопления.

Особенности конструкции, применение

Пластинчатыми называют теплообменники, которые работают за счет отштампованных пластин с гофрированной поверхностью из нержавеющей стали. Их толщина не превышает 1 мм. Обе среды (нагревающая и разогреваемая) движутся вихреобразно. По конструкции теплообменники делят на четыре типа. Они бывают разборными, паяными, полусварными и сварными.

В разборных моделях главную функцию передачи тепла выполняют пластины. Они чередуются с плотными прокладками из резины, поэтому две среды не смешиваются между собой. Паяные устройства по конструкции такие же, но их нельзя разбирать. Они дешевле, проще и компактнее по сравнению с первым типом, чаще используются в бытовой сфере.

В сварных теплообменниках пластины сварены одна с другой без применения уплотнителей. Один поток теплоносителя движется по гофрированному каналу, а второй проходит по трубчатому. У полусварных пакет пластин выполнен по комбинированной технологии. Такие варианты подходят для агрессивной среды.

Посмотреть и выбрать пластинчатый теплообменник можно здесь: https://solar-tech.com.ua/solar-power-system/heat-exchangers/. Это универсальное устройство, востребованное в энергетической отрасли, при обустройстве систем отопления, кондиционирования, вентиляции. Такие модели встречаются в оборудовании многих промышленных предприятий.

Какие основные преимущества

Пластинчатые теплообменники отличаются компактными габаритами. Производители достигли этого за счет увеличения площади теплообменной поверхности. Такие модели отличаются более высоким КПД по сравнению с трубчатыми и кожухотрубными аналогами. Они рассчитаны на длительное применение.

К прочим достоинствам пластинчатых теплообменников стоит отнести:

простоту установки и технического обслуживания. Нет необходимости использовать специальное оборудование, в том числе устройства для подъема грузов;

высокую надежность. Взаимное перетекание теплоносителя в смежные области полностью исключается;

доступную стоимость. Пластинчатые модели гораздо дешевле по сравнению с кожухотрубными;

возможность менять характеристики уже применяемого нагревателя;

минимальные показатели потери давления.

Теплообменники разборного, сварного или полусварного типов очень легко и быстро чистятся. Но нужно учитывать, что при использовании пластинчатых моделей необходимо заземление из-за небольшой толщины пластин. Для стабильной работы устройства очистка теплоносителя должна быть очень качественной.