Deutsche Welle запретят вещание в России

Москва прекращает спутниковое и иное вещание телерадиокомпании Deutsche Welle в России. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Также в первый этап ответных мер Москвы в связи с решением немецкого медиарегулятора в отношении RT DE аннулируется аккредитация всех сотрудников российского бюро немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. «В первый этап ответных мер входит аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle», — говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

Москва также приняла решение сформировать перечень представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE, которым будет запрещен въезд на территорию России.

«Запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Публикация перечня не предполагается», — отмечается в сообщении.

Ранее комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) — орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии — запретила вещание в стране телеканалу RT DE. Федеральный медиарегулятор в среду, 2 февраля, объяснил это принятое накануне решение тем, что RT DE не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ, необходимую в соответствии с действующим «Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии».