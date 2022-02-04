YouTube заблокировал вещание каналов «Первый независимый» и UkrLive

Два телеканала «Первый независимый» и UkrLive, на которые ранее указом главы государства наложили санкции, были удалены из видеохостинга YouTube в ночь на пятницу. Об этом сообщил один из акционеров телеканалов и экс-продюсер телеканала «112. Украина» Артем Марчевский в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.

Отмечается, что Марчевский заявил, что удаление телеканалов из видеохостинга произошло по указке властей страны.

В свою очередь, на сайте «Первого независимого» указывается, что «в ночь на 4 февраля платформа YouTube закрыла ряд аккаунтов, с которых вещали независимые каналы, попытавшись таким образом лишить граждан Украины возможности узнавать правду о ситуации в стране и в мире от журналистов». СМИ заверило, что оба телеканала сменили площадку и продолжают работу.

Отметим, что оба канала связывает с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком.