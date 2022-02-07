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Более 27 тысяч украинцев сейчас находятся с COVID в больницах

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Более 27 тысяч украинцев сейчас находятся с COVID в больницах

В настоящее время в учреждениях здравоохранения находятся 27 217 больных COVID-19, что на три тысячи больше, чем было в начале прошлой недели.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«По состоянию на данный момент выделено 71 630 ковидных коек, из них — 96,3% ковидных коек обеспечены кислородом. В настоящее время в учреждениях здравоохранения находятся 27 217 больных COVID-19. Это на три тысячи больше, чем было в начале прошлой недели» , — сказал Ляшко.

По его словам, благодаря вакцинации, при 40 тысяч случаев в сутки имеем не более четырех тысяч госпитализированных. То есть только в каждом десятом выявленном случае необходима госпитализация. «Во время осенней волны мы госпитализировали каждого четвертого», — добавил Ляшко.

Кроме того, загруженность коек с кислородом составляет 40,9%. Пациенты с назначенной кислородной терапией занимают всего треть всех имеющихся в стране коек с кислородом. Две из трех реанимационных ковидных коек остаются свободными.

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Ляшко также сообщил, что количество коек, выделенных для госпитализации детей и оказания медицинской помощи, составляет 5 282, что на 868 больше, чем на предыдущей неделе.

«Ситуация по загруженности детских коек контролированная, и в настоящее время в учреждениях здравоохранения занято 2 595 койко-мест. В учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным детям, в готовности находится 420 аппаратов искусственной вентиляции легких, заняты больными детьми 10 аппаратов», — заметил он.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 23 378 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

коронавирус, Виктор Ляшко
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