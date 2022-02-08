В РФ опровергали информацию FT о сделке Путина и Макрона по Украине

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков опроверг информацию газеты The Financial Times о том, что президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон на переговорах в Москве заключили сделку по Украине.

«The Financial Times, конечно же, написала неверно», — сказал Песков журналистам.

«Это по сути неверно, Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Это просто невозможно», — подчеркнул Песков.

По его словам, «Франция является председательствующей в ЕС страной, Франция является членом НАТО, где Парижу не принадлежит лидерство. В этом блоке лидерство принадлежит совсем другой стране. О каких сделках может идти речь?».

«Газета просто неверно написала», — заключил Песков.