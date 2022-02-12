Власти Германии призвали своих граждан покинуть Украину

МИД Германии призвал своих граждан покинуть Украину, если их пребывание в нашей стране необязательно. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Если вы сейчас находитесь в Украине, то учитывайте, необходимо ли ваше пребывание там. Если нет, то выезжайте в краткосрочной перспективе», — говорится в сообщении.

Ранее покинуть Украину и воздержаться от поездок в страну призвали другие страны, в числе которых стран США, Великобритания, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Северная Македония, Черногория, Эстония, Япония, Южная Корея.

Советник по безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что Москва может начать военную операцию против Украины до конца Олимпиады в Пекине. Накануне Politico и Spiegel написали, что вторжение может начаться 16 февраля. Bloomberg назвало датой вторжения 15 февраля.

Власти США, Великобритании и Израиля также заявили о начале эвакуации своих посольств в Киеве. Посольство США отметило, что в Украине останутся только те дипломаты, чья деятельность необходима.