Зеленский поговорил с председателем Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем совместное противодействие вызовам безопасности и вопросы санкций.
«Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в пределах N4 (нормандской четверки, Украина, Франция, Германия, РФ — ИФ). Привержены дипломатическому урегулированию конфликта. Благодарен за макрофинансовую поддержку», — написал Зеленский в Twitter.
Он также отметил важность того, что посольства стран-членов ЕС продолжают работу в Украине.
«Обменялись мыслями с Шарлем Мишелем о встрече советников лидером нормандской четверки в Берлине, будущие дипломатические усилия и санкции. Самый большой враг для нас сегодня — паника. Важным сигналом поддержки со стороны ЕС является то, что посольства европейских стран продолжают работать в Украине», — написал Зеленский в Instagram.
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