Порошенко получил от банка автобусы для вывоза валюты и семьи из страны, — блогер

Блогер Юрий Гаврилечко заявил, что народный депутат, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко спешно вывозит за границу валюту и эвакуирует свою семью. Такой информацией он поделился на своей странице в Facebook.

«Петр Алексеевич в срочном порядке вывозит свою семью и наличную валюту за границу. Для переезда он намеревался арендовать у Нацбанка два бронированных грузовика, в которых перевозят напечатанные деньги из Монетного двора», — сообщил блогер. Гаврилечко заявил, что аренда бронированного транспорта была заблокирована после того, как об этом узнали в СБУ и доложили в Офис президента. Также блогер рассказал о том, кто, по его информации, помог экс-президенту и действующему лидеру «Евросолидарности» со спецтранспортом для перевозки наличности. «Насколько я знаю, в результате, Порошенко оперативно договорился с Ахметовым, и тот выделил ему четыре инкассаторских автобуса банка ПУМБ», — резюмирует Гаврилечко.