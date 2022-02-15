Рада установила 1 марта датой ежегодной индексации пенсий

Верховная Рада определила дату ежегодной индексации пенсий — 1 марта с 2022 года.

За принятие законопроекта № 4668 в целом проголосовали 352 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документом также определяется, что ежегодно проводится индексация пенсий для военнослужащих, госслужащих и других пенсионеров на общих условиях.

Вместе с тем предусматривается назначение досрочной пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор которых расторгнут в связи с изменениями в организации производства и по другим причинам.

Также досрочно будет назначаться пенсия для родителей детей, которые тяжело больны редкими болезнями и которым не установлена инвалидность.

Также законом устанавливаются минимальные размеры пенсий по инвалидности.

Так, лицам с инвалидностью в результате войны из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы I группы минимальная пенсия устанавливается в размере 5 025 гривен, II группы — 4 610 гривен, III группы — 4 396 гривен; другим лицам с инвалидностью из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы I группы — в размере 4 605 гривен, II группы — 4 396 гривен, III группы — 4 186 гривен.

Также лицам с инвалидностью из числа старших солдат, старших матросов, сержантского и старшинского состава срочной службы минимальная пенсия устанавливается в размере 110%, из числа военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы) рядового, сержантского и старшинского состава, лиц младшего начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной уголовно-исполнительной службы и государственной пожарной охраны, лиц младшего состава Национальной полиции, Службы судебной охраны, Национального антикоррупционного бюро Украины — 120%, из числа лиц офицерского состава и лиц начальствующего состава (кроме младшего) органов внутренних дел, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и государственной пожарной охраны, лиц среднего и высшего состава Национальной полиции, Службы судебной охраны — 130% соответствующих минимальных размеров пенсий, предусмотренных для лиц с инвалидностью из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы.

Размеры пенсий для лиц с инвалидностью в результате войны и другим лицам с инвалидностью из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы начиная с 2023 года, ежегодно с 1 марта индексируются с применением определяемого коэффициента увеличения.

Напомним, ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что индексация пенсий запланирована на уровне 14% с 1 марта текущего года.