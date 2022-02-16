В Германии пока не видят подтверждения отвода российских сил от границы с Украиной

Отвод российских сил от границы с Украиной был бы положительным сигналом, но подтверждения этого у Берлина пока нет. С таким утверждением выступил в среду на брифинге официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.

«Сейчас есть первые осторожные заявления о снижении там численности войск. Это было бы положительным сигналом, но пока нам, правда, не хватает ясных сведений, которые бы подтвердили эти заявления», — сказал он. «Поэтому мы ожидаем от российской стороны, что за словами последуют дела», — утверждал Хебештрайт. Он призвал Москву и Минск предпринять шаги для снижения напряженности.

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи, якобы уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и во вторник начнут движение в свои воинские гарнизоны. В этот же день российское военное ведомство распространило кадры с погружаемой на железнодорожные платформы техникой.