В Германии пока не видят подтверждения отвода российских сил от границы с Украиной

Отвод российских сил от границы с Украиной был бы положительным сигналом, но подтверждения этого у Берлина пока нет. С таким утверждением выступил в среду на брифинге официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.
«Сейчас есть первые осторожные заявления о снижении там численности войск. Это было бы положительным сигналом, но пока нам, правда, не хватает ясных сведений, которые бы подтвердили эти заявления», — сказал он. «Поэтому мы ожидаем от российской стороны, что за словами последуют дела», — утверждал Хебештрайт. Он призвал Москву и Минск предпринять шаги для снижения напряженности.
Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи, якобы уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и во вторник начнут движение в свои воинские гарнизоны. В этот же день российское военное ведомство распространило кадры с погружаемой на железнодорожные платформы техникой.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016