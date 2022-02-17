В США заявили, что Россия движется к «неминуемому вторжению» в Украину

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в четверг, что ситуация на земле указывает о неминуемом вторжении России в Украину.

«Ситуация на земле указывает, что Россия движется в сторону неминуемого вторжения. Это решающий момент», — написала она в Twitter.

Глава американской дипмиссии добавила, что на заседании Совбеза ООН 17 февраля по минским соглашениям госсекретарь США выступит с планом снижения напряженности ситуации вокруг Украины. «Именно поэтому госсекретарь Блинкен прибывает в Нью-Йорк перед поездкой в Мюнхен, чтобы выразить нашу приверженность дипломатии, предложить и подчеркнуть путь к деэскалации и дать понять миру, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы предотвратить войну», — отметила она.