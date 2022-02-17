Глава Пентагона заявил, что Россия в последние дни продолжила наращивать силы близ Украины

Россия в последние дни продолжила наращивать численность войск близ границы Украины, заявил в ходе пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

«Мы не видим этого (отвода сил — Ред.). Напротив, мы видим наращивание сил, в то время как у них уже сконцентрировано более 150 тыс., причем — даже в последние пару дней», — сказал Остин.

«Мы видим, что некоторые из этих войск переместились еще ближе к границе», — добавил он.

«Я не так давно сам был солдатом и знаю, что такого рода действия вы не будете предпринимать без причины... Поэтому мы вместе с союзниками будет сохранять бдительность», — сказал он.

Остин добавил, что США и союзники по НАТО следят за ситуацией на границе РФ и Украины, в том числе — за возможными провокациями с российской стороны.