Россия выслала из страны заместителя посла США

Посольство США в РФ сообщило СМИ, что заместитель американского посла в Москве Барт Горман был выслан из России.

«Россия выслала заместителя главы диппредставительства США Барта Гормана, который являлся вторым лицом посольства и одним из ключевых сотрудников его команды», — сообщили в четверг в посольстве.

В посольстве подчеркнули, что считают высылку американских дипломатов необоснованной. «Сейчас больше, чем когда-либо, важно, чтобы наши страны имели достаточное количество персонала в своих дипломатических представительствах, чтобы способствовать диалогу и контактам между нашими правительствами. Мы отмечаем, что действия России привели к тому, что на данный момент численность американской миссии в России значительно меньше, чем российской в США. Наша цель — достичь большего паритета в работе наших миссий», — указали в посольстве.

Там также заявили, что США изучают возможные варианты ответа России в связи с высылкой Гормана. «Заместитель российского посла недавно уехал в рамках ротации, так как его командировка завершилась в январе. Действия России против заместителя посла США были необоснованы, и мы рассматриваем этот шаг как нагнетание в отношениях и изучаем возможные варианты ответа», — отметили в американском диппредставительстве.

В посольстве также утверждают, что высланный из РФ Горман пробыл в России менее трех лет. «Срок работы заместителя посла Гормана еще не был завершен: у него сохранялась действующая виза, и он пробыл в России менее трех лет», — заявили в миссии.

Там отметили, что требования со стороны США в адрес российских дипломатов покинуть страну в случае, если сроки действия их виз истекают, направляются за пять месяцев, в то время как российская сторона, по словам представителя посольства, дает две недели на то, чтобы покинуть страну дипломатам с действующими визами.