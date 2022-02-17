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МИД РФ опубликовал ответы России для США по «гарантиям безопасности»

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МИД РФ опубликовал ответы России для США по «гарантиям безопасности»

Министерство иностранных дел России опубликовало ответы России для США по так называемым «гарантиям безопасности».

Реакцию США и НАТО на предложения России в МИД РФ подвергли критике.

«Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны „удобные“ темы, которые, в свою очередь, „перекручены“ в сторону создания преимуществ для США и их союзников. Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности», — говорится в документе.

Уточняется, что речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО.

«Эти положения имеют для Российской Федерации принципиальное значение», — заявили в российском ведомстве.

Россия, как предупредили в МИД РФ, будет вынуждена отреагировать.

«В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера», — говорится в ответе.

Много места в ответе уделено Украине.

«Никакого „российского вторжения“ на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об „ответственности России за эскалацию“ нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности» — отмечается там.

«В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой „вернуть“ Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст.5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями», — пугает Россия.

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Также там не согласились с тем, что Россия разожгла конфликт на Донбассе. По мнению РФ, его причины носят сугубо внутриукраинский характер, а урегулирование возможно только путем реализации Минских соглашений.

«Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это — принуждение Киева к выполнению „Комплекса мер“, прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории», — написали в МИД РФ.

США, отношения с Россией
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Четверг, 17 февраля 2022
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