Войти
Запасы угля на складах ТЭС в два раза превышают прошлогодние
энергетика
Запасы угля на складах ТЭС в два раза превышают прошлогодние
Лукашенко не исключил признания ДНР и ЛНР
соседи
Лукашенко не исключил признания ДНР и ЛНР

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Медведчук: За разговорами о «вторжении» забылось о рекордном росте задолженности за ЖКХ, долгах по зарплатам, росте цен, безработице

289
Медведчук: За разговорами о «вторжении» забылось о рекордном росте задолженности за ЖКХ, долгах по зарплатам, росте цен, безработице

Власть за разговорами о «вторжении» России в Украину забыла о рекордном росте задолженности за ЖКХ, долгам по зарплатам, росте цен, безработице. Об этом после заседания Киевского апелляционного суда заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«Это серьезно, да. Это очень серьезно, конечно. Я думаю, что вот этот калейдоскоп событий, калейдоскоп дат, калейдоскоп лжи, калейдоскоп слухов, он будет продолжаться. Но первое, что я хочу сказать, что это все делается в ущерб интересов Украины, в ущерб интересов украинского народа, потому что обратите внимание — а о чем сегодня говорят люди? А о чем пишете и показываете вы, представители СМИ? Только об этом», — высказался Виктор Медведчук.

При этом он подчеркнул, что обвинять людей в том, почему они это делают, сложно.

«Потому что это самая актуальная тема на сегодняшний день. Уже не интересуются о том, что до рекордных объемов и размеров вырос долг за жилищно-коммунальные тарифы — 81,4 млрд грн. Такого никогда не было. Уже не интересует никого, что задолженности по зарплатам перешли планку в 400% по сравнению с тем же 2013 годом. Уже не интересует то, что растут цены, причем, достигли космических объемов на всю продовольственную группу, на промышленные товары, на другие товары потребления. Уже не интересует то, что сегодня происходит с рабочими местами, что происходит с налогами, каким бременем обложены сегодня украинские граждане, и вы видите на улицах Киева сегодня под парламентом как продолжают сегодня протестовать ФЛП, то ест известные ФОПы, которые требуют защиты своих конституционных прав. Это все уже не имеет значения. Ведь главная тема какая — вторжение, главная тема — что делает власть и главная тема на сегодняшний день — что будет и когда такое вторжение будет», — заявил оппозиционный политик.

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Читайте также: В Кремле ответили на требования Зеленского предоставить гарантии Украине

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней — депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер — также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.

Виктор Медведчук, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 18 февраля 2022
Четверг, 17 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Кевин Келли
Кевин Келли
футуролог

Как изменится мир через 25 лет

Будущие 25 лет с большой вероятностью станут эпохой глобального прогресса, который превзойдет все достижения прошедшей четверти века. Следующему поколению людей – и в среднем, и в совокупности – будет доступен рекордно высокий для этой планеты уровень жизни и такие же возможности.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016