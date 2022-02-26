Сийярто опроверг информацию о блокировке Венгрией санкций против РФ, предлагает Будапешт для мирных переговоров

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто назвал фейком информацию о том, что Венгрия блокирует введение части санкций против РФ, в частности, отключение России от системы SWIFT.
«Я с сожалением и с удивлением вижу, что некоторые представители международной политики и международной печати не прекращают создавать ложные новости и ложь. Я не понимаю, как в то время, когда люди умирают, когда идет война, некоторые руководят фабриками фейковых новостей. И теперь лгут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, в отношении системы SWIFT», — написал Сиярто в фейсбуке в субботу.
Он отметил, что данная информация является неправдивой.
«Мы никогда не выступали против любого из предложений по санкциям, мы не блокировали и не блокируем ничего. Распространителям фейковых новостей, независимо от их национальности, пусть будет стыдно», — подчеркнул Сиярто.
Глава венгерской дипломатии добавил, что он ведет переговоры с представителями российского и украинского правительств о начале прямых переговоров в Будапеште.
«Для этого я буду просить помощи у лидеров ООН сегодня и здесь, в Нью-Йорке», — подытожил Сиярто.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016