Сийярто опроверг информацию о блокировке Венгрией санкций против РФ, предлагает Будапешт для мирных переговоров

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто назвал фейком информацию о том, что Венгрия блокирует введение части санкций против РФ, в частности, отключение России от системы SWIFT.

«Я с сожалением и с удивлением вижу, что некоторые представители международной политики и международной печати не прекращают создавать ложные новости и ложь. Я не понимаю, как в то время, когда люди умирают, когда идет война, некоторые руководят фабриками фейковых новостей. И теперь лгут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, в отношении системы SWIFT», — написал Сиярто в фейсбуке в субботу.

Он отметил, что данная информация является неправдивой.

«Мы никогда не выступали против любого из предложений по санкциям, мы не блокировали и не блокируем ничего. Распространителям фейковых новостей, независимо от их национальности, пусть будет стыдно», — подчеркнул Сиярто.

Глава венгерской дипломатии добавил, что он ведет переговоры с представителями российского и украинского правительств о начале прямых переговоров в Будапеште.

«Для этого я буду просить помощи у лидеров ООН сегодня и здесь, в Нью-Йорке», — подытожил Сиярто.