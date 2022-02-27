Чехия направила первый поезд с оружием в помощь Украине

Чехия направила в воскресенье поездом оружие в помощь Украине. Об этом сообщается на странице ВС Чехии в Twitter.

«Направляем помощь украинским бойцам, — говорится в сообщении. — Утром груз с оружием пересек чешско-польскую границу и следует дальше. Загружаем следующий поезд».

Правительство Чехии одобрило в субботу направление оружия и боеприпасов ВС Украины на сумму 188 млн крон (около $8,6 млн). Это пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и соответствующие боеприпасы.

Доставку к месту назначения, которое определит украинская сторона, обеспечивает Минобороны Чехии. Чехия ранее передала в дар ВС Украины 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 152 мм.

Чешское правительство в воскресенье соберется на внеочередное заседание для обсуждения ситуации в Украине.