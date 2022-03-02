Чешские пивовары прекратили поставки пива в Россию

Поставки пива в Россию из-за войны в Украине прекратили крупнейшие производители пива в Чехии. Об этом сообщила в среду газета Lidove noviny.

Речь идет о пивоваренных компаниях Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard. Они также остановили прием заказов на поставку продукции в РФ. К бойкоту могут присоединиться другие чешские производители хмельного напитка.

На Россию приходится 10% от общего объема экспортных поставок чешского пива.