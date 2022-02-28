Чехия направила второй поезд с оружием в Украину

Чехия направила второй поезд с оружием в помощь Украине. Со ссылкой на ВС республики об этом сообщило в понедельник информационное агентство CTK.

Первый поезд с оружием для Украины прибыл к месту назначения в воскресенье. Правительство Чехии одобрило в субботу направление оружия и боеприпасов ВС Украины на сумму 188 млн крон (около $8,6 млн). В воскресенье Кабмин согласился с предоставлением украинской армии военного материала на сумму 400 млн крон (примерно €16,2 млн).