Переговоры с РФ продолжаться – будет следующий раунд

Переговоры Украины и РФ в Беларуси завершились, они продолжались около шести часов. Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения».

Украина и РФ в ходе переговоров наметили определённые решения, заявил Подоляк.

«Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения», — сказал он.

«Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации, логистические решения, стороны уезжают для консультаций в столицы свои. Стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития», — сказал он журналистам по завершении переговоров.

В свою очередь глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что делегации России и Украины в ходе переговоров нашли важные пункты, по которым может быть достигнут прогресс.

«Мы нашли ряд важных пунктов, по котором возможно достичь прогресса. Следующая встреча состоится в ближайшие дни», — сказал он.

По словам парламентария, стороны «услышали друг друга». «Переговоры сложные. ...Украинская делегация была готова слушать и участвовать в самом подробном и детальном обсуждении сути тех вопросов, которые стоят на сегодняшней повестке дня. Еще раз подчеркиваю, мы не исключали, что подобного разговора может не получиться, он получился», — отметил политик.

По словам Слуцкого, на следующей встрече состоится конкретный разговор по пунктам, по которым была возможность достичь прогресса. Депутат уточнил, что в ближайшие сутки российская делегация обсудит с руководством страны итоги первых переговоров.