Переговоры с РФ продолжаться – будет следующий раунд

Переговоры Украины и РФ в Беларуси завершились, они продолжались около шести часов. Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения».
Украина и РФ в ходе переговоров наметили определённые решения, заявил Подоляк.
«Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения», — сказал он.
«Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации, логистические решения, стороны уезжают для консультаций в столицы свои. Стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития», — сказал он журналистам по завершении переговоров.
В свою очередь глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что делегации России и Украины в ходе переговоров нашли важные пункты, по которым может быть достигнут прогресс.
«Мы нашли ряд важных пунктов, по котором возможно достичь прогресса. Следующая встреча состоится в ближайшие дни», — сказал он.
По словам парламентария, стороны «услышали друг друга». «Переговоры сложные. ...Украинская делегация была готова слушать и участвовать в самом подробном и детальном обсуждении сути тех вопросов, которые стоят на сегодняшней повестке дня. Еще раз подчеркиваю, мы не исключали, что подобного разговора может не получиться, он получился», — отметил политик.
По словам Слуцкого, на следующей встрече состоится конкретный разговор по пунктам, по которым была возможность достичь прогресса. Депутат уточнил, что в ближайшие сутки российская делегация обсудит с руководством страны итоги первых переговоров.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016