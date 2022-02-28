Власти РФ принимают экстренные меры, чтобы спасти экономику от санкций

Российские резиденты не смогут зачислять иностранную валюту на свои счета и вклады в зарубежных банках и брокерах, следует из указа президента РФ Владимира Путина об ответе на западные санкции.

Запрет вступает в силу 1 марта 2022 года. Он затронет переводы не только на свой счет, но и вывод денег без открытия счета, если для него используются иностранные поставщики услуг. В других пунктах указа, касающихся работы с валютой, сообщается, что они затрагивают участников внешнеэкономической деятельности. В пункте, регулирующем вопрос конкретно вывода валюты в зарубежные банки, такого уточнения нет.

Предмет запрета звучит следующим образом: запретить «зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг».

Кроме того, указ запрещает кредитование российскими резидентами иностранцев, если оно происходит в иностранной валюте.

Это уже не первая мера, призванная стабилизировать рубль. Так, Минфин РФ ввел обязательную продажу иностранной валюты на уровне 80% от выручки для компаний-резидентов (не использовалась с 2007 года). Это в первую очередь затронет экспортеров сырья, которые получают валютную выручку. Путин в своем указе закрепил эту инициативу. Из него следует, что на продажу должна идти валюта, полученная с 1 января.

Кроме того, ЦБ РФ с 28 февраля запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов (и физических, и юридических лиц). Это означает, что фактически их инвестиции в российские бумаги заморожены.

ЦБ также резко повысил ключевую ставку — с 9,5 до 20%, объяснив свой шаг «кардинальным изменением» внешних условий для российской экономики.

Столь жесткие меры принимаются в условиях, когда ЦБ практически не может поддерживать курс за счет валютных интервенций. Около 50% резервов ЦБ размещено в валютных активах стран, присоединившихся к санкциям, и они будут заблокированы.