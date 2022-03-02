«Газпром» продолжает исправно качать газ через Украину

«Газпром» поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 109,4 миллиона кубометров на 2 марта, сообщила компания.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,4 миллиона кубометров на 2 марта», — говорится в сообщении.

Контрактные обязательства «Газпрома» по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.