Российский газ продолжает идти в Европу через Украину

«Газпром» продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины, сообщил журналистам официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,6 млн куб. м на 1 марта", — сообщил он.

Этот объем даже немного выше поставок по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

На понедельник, 28 февраля, заявки составляли 105,8 млн куб. м.