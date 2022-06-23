Есть ли в Одессе академия трейдинга?

Сложность самостоятельного обучения заключается в нескольких факторах. Самыми большими преградами на пути к полноценному самостоятельному обучению чему-либо являются:

потеря времени из-за постоянного отсеивания лишней информации и систематизации данных;

отсутствие опытного ментора для контроля собственных ошибок;

боязнь тренироваться на практике из-за отсутствия должного опыта;

использование неактуальной или ложной информации.

С подобными проблемами также сталкиваются новички в трейдинге, как показывают отзывы Дабл Кейс (Double Case) в Одессе. В противовес этому, даннаяакадемия трейдинга в Одессепредлагает пройти обучающий курс по торговле на фондовом рынке.

Какие достоинства обучаться трейдингу

Среди преимуществ, которые предлагает Double Case Одесса,выделяют:

Системность. Весь учебный материал предлагает студентам в интуитивно понятном для восприятия виде. Актуальность. Дабл Кейс в Одессе – отзывыпоказывают, что компания использует только актуальные на момент обучения данные. Вся старая и ложная информация отсеивается. Практичность. При обучении торговле на фондовом рынке, преподаватели школы трейдинга Дабл Кейс особое внимание уделяют практическим занятиям. Практика проводится учениками на демо-счетах, открытых для каждого ученика персонально. На практических занятиях ученики рассматривают управление рисками и рабочими стратегиями, изучают объемы фондового рынка, рассматривают валютные пары. Ученики учатся структурировать данные, изучают маржинальную торговлю. Кроме того, на занятиях рассматриваются вопросы анализа сделок, бизнес-планирование и риск менеджмент. Доступность. Академия биржевой торговли в Одессепредлагает курсы трейдинга по доступной широкой аудитории цене. В этом каждый сможет убедиться самостоятельно, позвонив менеджерам компании и проконсультировавшись по поводу записи на обучение.

Достоинства в обучении трейдингу неоспоримы. Этот процесс существенно экономит время, которое бы понадобилось для самостоятельного поиска, структуризации и анализа информации. Кроме того, обучение у опытных профессиональных трейдеров позволит не бояться выстраивать собственную стратегию торговли, пробовать и ошибаться.

Торговля под присмотром опытных трейдеров позволит проанализировать слабые стороны своей стратегии торгов и выстроить ее более эффективно.