В Мінагрополітики розповіли про ситуацію з продовольством в Україні

Повномасштабна війна, тимчасова окупація деяких регіонів та інші біди минулого року завдали серйозної шкоди аграріям і стали причиною скорочення врожайності. Як на даний момент ситуація з продовольством і чи можливий дефіцит продуктів, розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський в інтерв'ю телеканалу "Рада", пише Знай.

Микола Сольський заявив, що в Україні немає дефіциту базових продуктів харчування. У 2022 році було зібрано близько 65 мільйонів тонн зернових, зернобобових та олійних, а фермери вже готуються до наступної посівної компанії.

«Очевидно, вони збільшуватимуть обсяг соняшнику та інших олійних. Хотіли б збільшувати кількість кукурудзи, але ця культура є дорогою у вирощуванні, що буде стримуючим фактором. Всі інші культури – відносно нішеві та на загальну картину суттєво не вплинуть», - сказав він.

Сольський зазначив, що звільнення частини Херсонщини від загарбників дає надію на часткове відновлення обсягів овочів, фруктів та ягід у 2023 році. Міністр додав, що нова посівна буде важкою та з обмеженими ресурсами, але аграрії зроблять усе, щоб вилучити максимальну користь від кожного гектара землі.