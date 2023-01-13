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Окупанти "успішно нищать" БМП Bradley на фронті, які ЗСУ ще не отримала

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Українські Збройні сили ще не отримали американські БМП Bradley, як окупанти вже бадьоро відзвітували про знищення цієї техніки.

Як пише ТСН, про це заявив офіційний представник міноборони рф ігор конашенков.

За його словами, російські окупанти начебто знищили в Україні 4 БМП Bradley.

Зазначимо, що ці американські БМП лише за кілька тижнів з'являться в Україні.

Раніше росіяни вже поширювали фейки про "знищені" РСЗВ HIMARS та "вбитих" українських військових, але їх склади так само згоряють, а наступи провалюються.

"Знищені", за словами російського Міноборони, HIMARS щодня спалюють склади та казарми окупантів. Сотні нібито "убитих" українських солдатів відбивають рашистські суїцидальні атаки в Бахмуті та Соледарі. Історія знає битви, виграні за допомогою хитрощів. Але брехня завжди перемагає сама себе", - наголосили в Міноборони України.

Конашенков, БМП Bradley, Bradley
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